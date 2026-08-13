Σκιάθος: Νέος τραυματισμός τουρίστριας – Παρατηρούσε αεροσκάφη

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες πρόκειται για Ιταλίδα τουρίστρια που είχε μεταβεί με τον σύζυγό της στο αεροδρόμιο του νησιού για να παρατηρήσει τις προσγειώσεις και τις απογειώσεις των αεροσκαφών. Το λεγόμενο planespotting.

Παρασύρθηκε από την ώθηση των κινητήρων του αεροσκάφους, έπεσε και τραυματίστηκε στο χέρι της. Μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας για την παροχή των πρώτων βοηθειών.