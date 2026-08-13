Φωτιά σε σιδηρουργείο στο Καστράκι Φωκίδας
Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε σιδηρουργείο στο Καστράκι Φωκίδας. Σύμφωνα με πληροφορίες το σιδηρουργείο βρίσκεται πολύ κοντά σε σπίτια.
Στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις της πυροσβεστικής με 25 πυροσβέστες και 10 οχήματα ενώ συνδράμουν και υδροφόρες.
Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά διερευνώνται, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες από το σημείο ακούστηκαν εκρήξεις.
Πηγή φωτογραφιών: Facebook ΚΑΡΕΛΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
Πηγή βίντεο: nafpaktianews.gr
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