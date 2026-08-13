Φωτιά σε σιδηρουργείο στο Καστράκι Φωκίδας

Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε σιδηρουργείο στο Καστράκι Φωκίδας. Σύμφωνα με πληροφορίες το σιδηρουργείο βρίσκεται πολύ κοντά σε σπίτια.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - FACEBOOK ΚΑΡΕΛΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ

Στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις της πυροσβεστικής με 25 πυροσβέστες και 10 οχήματα ενώ συνδράμουν και υδροφόρες.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - FACEBOOK ΚΑΡΕΛΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά διερευνώνται, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες από το σημείο ακούστηκαν εκρήξεις.

Πηγή φωτογραφιών: Facebook ΚΑΡΕΛΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ

Πηγή βίντεο: nafpaktianews.gr