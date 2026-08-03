Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ ΒΙΝΤΕΟ: Σίγησαν τα «πολυβόλα των ελέγχων»;

“Απαιτούνται 4 ώρες για πλήρη έλεγχο ενός κτηνοτρόφου με κοπάδι 300 πρόβατα” σημειώνει η ΑΑΔΕ για τους επιτόπιους ελέγχους στην Κρήτη από 58 στελέχη της. “Το στοιχείο αυτό δικαιώνει όσα λέγαμε, για ερωτήματα γύρω από την σχολαστικότητα των ελέγχων τα τελευταία χρόνια”, δηλώνει στον Alpha από τα Καλάβρυτα, ο πρόεδρος της εθνικής ένωσης συνεταιρισμών ΕΘΕΑΣ, Παύλος Σατολιάς.

Κάνοντας ειδική αναφορά στο αποκλειστικό ρεπορτάζ του Alpha για τα “πολυβόλα των ελέγχων”, με ζευγάρια ελεγκτών να δηλώνουν στο παρελθόν, πώς ελέγχανε αυθημερόν χιλιάδες πρόβατα. Δύο από αυτούς μάλιστα φέρεται πως είχαν “τσεκάρει” 6013 πρόβατα σε μία και μόνο βάρδια!