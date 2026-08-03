Πυρκαγιά στο Τραγανό Ηλείας

Φωτιά εκδηλώθηκε σε γεωργική έκταση στο Τραγανό Ηλείας το μεσημέρι. Η πυρκαγιά, όπως φαίνεται στο βίντεο, έφτασε μια ανάσα από την Εθνική οδό Πατρών – Πύργου.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, στο σημείο έσπευσαν 49 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων και 12 οχήματα, συμπεριλαμβανομένων 22 πυροσβεστών από την Τσεχία με 3 οχήματα. Στις προσπάθειες κατάσβεσης συνδράμους και υδροφόρες του Δήμου Πηνειού.

Την πυρκαγιά παρατηρεί με θερμική κάμερα και drone το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων.

Στο σημείο έχει μεταβεί Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς.

Με εντολή της Τροχαίας, πραγματοποιειται εκτροπή κυκλοφορίας στην περιοχή Τραγανό του Δήμου Πηνειού, λόγω πυρκαγιάς στην ευρύτερη περιοχή της Ανδραβίδας.

Πηγή Βίντεο: Facebook – Βαγγέλης Δημητρόπουλος