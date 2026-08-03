Βίντεο ντοκουμέντο του Alpha από την πυρκαγιά στην Ψάθα

Οι δημοσιογράφοι του Alpha βρίσκονται από την πρώτη στιγμή στα πύρινα μέτωπα και μεταδίδουν λεπτό προς λεπτό όλες τις εξελίξεις.

Στην Ψάθα, ο Βασίλης Τζουβάνος καταγράφει με αποκλειστικές εικόνες την πορεία της μεγάλης φωτιάς και την καταστροφή που αφήνει πίσω της.

Η πυρκαγιά εξακολουθεί να απειλεί την περιοχή, με τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής να δίνουν μάχη για να περιορίσουν τις φλόγες.

Οι αρχές ενεργοποίησαν το 112 και κάλεσαν όσους βρίσκονται στην Ψάθα της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής να απομακρυνθούν άμεσα.

Το μήνυμα αναφέρει:

«Αν βρίσκεστε στην περιοχή Ψάθα της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, απομακρυνθείτε μέσω Αλεποχωρίου προς Μέγαρα. Ακολουθήστε τις οδηγίες των Αρχών.»

Οι κάτοικοι και οι επισκέπτες εγκαταλείπουν την περιοχή, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν την επιχείρηση κατάσβεσης υπό δύσκολες συνθήκες.