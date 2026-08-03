«Συλλογή» από ξένες ταυτότητες, διαβατήρια και ναρκωτικά

Χειροπέδες σε 38χρονο αλλοδαπό πέρασαν οι αρχές χτες το απόγευμα στην Ομόνοια. Φέρεται να διακινούσε ναρκωτικά μεταξύ άλλων.

Οι αστυνομικοί είχαν πληροφορίες για άτομο που διακινεί ναρκωτικά στην περιοχή της Ομόνοιας, όπου και εντοπίστηκε ο κατηγορούμενος.

Αστυνομικοί της Ομάδας Ασφαλείας κάλεσαν τον άνδρα σε έλεγχο. Έτσι προέκυψε πως στην κατοχή του είχε ναρκωτικά, χρήματα, ταυτότητες, μία εκ των οποίων κλεμμένη και διαβατήρια.

Συγκεκριμένα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν από τους αστυνομικούς:

70,1 γραμμάρια ηρωίνης

7 ναρκωτικά δισκία

δισκία Αναδιπλούμενο μαχαίρι

Ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας

ακριβείας 3 διαβατήρια τρίτων προσώπων

τρίτων προσώπων 10 δελτία ταυτότητας τρίτων προσώπων

Ο 38χρονος οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.