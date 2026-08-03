H μέση τιμή των θερμοκρασιών σε περιοχές της Ελλάδας τον Ιούλιο

Ο φετινός Ιούλιος, χαρακτηρίστηκε από ελαφρώς υψηλότερες από το κανονικό, της μέσης τιμής μέγιστης ημερήσιας θερμοκρασίας, σε όλες τις περιοχές της χώρας.

Αυτό είναι το συμπέρασμα που προκύπτει από το δίκτυο των 53 μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Πιο αναλυτικά, θετικές αποκλίσεις, καταγράφηκαν σε όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα, σε σύγκριση με τη μέση τιμή της περιόδου από το 2010 έως το 2019

Επίσης ο φετινός Ιούλιος, είναι ο έκτος θερμότερος Ιούλιος μεταξύ της περιόδου από το 2010 έως το 2026.

Ωστόσο, ο φετινός Ιούλιος, κατατάσσεται ως ο έβδομος θερμότερος σε βόρεια Ελλάδα, στη Θεσσαλία, στη Στερεά Ελλάδα και στην Πελοπόννησο, ενώ στη δυτική Ελλάδα – Ιόνιο και στα νησιά Αιγαίου – Δωδεκάνησα ως ο όγδοος θερμότερος.

Στην Αθήνα, η μέση μηνιαία απόκλιση της μέγιστης θερμοκρασίας ήταν -0,3 ° C, με 16 από τις 31 ημέρες του μήνα να καταγράφονται πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Στην Θεσσαλονίκη, 16 ημέρες του μήνα, ήταν πάνω από τη μέση τιμή της περιόδου 2010-2019, με τη μέση μέγιστη θερμοκρασία να παρουσιάζει απόκλιση -0,2 ° C από τα κανονικά επίπεδα.