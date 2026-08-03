Συνελήφθη δήμαρχος για τις πυρκαγιές σε Βοιωτία και Αττική

Για τη πυρκαγιά που ξέσπασε στη Βοιωτία και την Αττική, οι Αρχές προχώρησαν σε δυο συλλήψεις. Ένας από τους δυο, είναι και ο Δήμαρχος της περιοχής.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες, ο δήμαρχος συνδέεται με κατασκευαστική εταιρία η οποία με την σειρά της, είχε αναλάβει, να κατασκευάσει εναέριο δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία παραγόταν από ανεμογεννήτριες.

Ωστόσο οι Αρχές, θεωρούν, ότι εκεί, ξεκίνησε η πυρκαγιά στη περιοχή.

Η υπόθεση διερευνάται από στελέχη της ΔΑΕΕ (Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού), τα οποία διαπίστωσαν πιθανές αστοχίες από την κατασκευή του συγκεκριμένου έργου, και εκτιμούν παράλληλα, ότι, μετά από πρόκληση σπινθήρα, ξέσπασε η πυρκαγιά.