LIVE

ΠΑΙΖΕΙ ΤΩΡΑ

Το Σόι σου (Ε)

Το Σόι σου (Ε)

20:00
ALPHA NEWS

Συνελήφθη δήμαρχος για τις πυρκαγιές σε Βοιωτία και Αττική

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
03/08/2026 16:54
Συνελήφθη δήμαρχος για τις πυρκαγιές σε Βοιωτία και Αττική
PHOTO- INTIME

Για τη πυρκαγιά που ξέσπασε στη Βοιωτία και την  Αττική, οι Αρχές προχώρησαν σε δυο συλλήψεις. Ένας από τους δυο, είναι και ο Δήμαρχος της περιοχής.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες, ο δήμαρχος συνδέεται με κατασκευαστική εταιρία η οποία με την σειρά της, είχε αναλάβει, να κατασκευάσει  εναέριο δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία παραγόταν από ανεμογεννήτριες.

Ωστόσο οι Αρχές, θεωρούν, ότι εκεί, ξεκίνησε η πυρκαγιά στη περιοχή.

Η υπόθεση διερευνάται από στελέχη της ΔΑΕΕ (Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού), τα οποία διαπίστωσαν πιθανές αστοχίες από την κατασκευή του συγκεκριμένου έργου, και εκτιμούν παράλληλα, ότι, μετά από πρόκληση σπινθήρα, ξέσπασε η πυρκαγιά.

Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση

Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε επίσης