Συνελήφθησαν μέλη συμμορίας για ναρκωτικά- Κατασχέθηκαν κοκαϊνη και κάνναβη

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ωραιοκάστρου, έπειτα από μεθοδική και επιστάμενη έρευνα στο πλαίσιο αξιοποίησης πληροφοριών, συνέλαβαν μέλη συμμορίας που ενέχονται σε διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Πρόκειται για τέσσερις (4) ημεδαπούς ηλικίας 29, 23, 22 και 24 ετών (3 άντρες – 1 γυναίκα αντίστοιχα), σε βάρος των οποίων, αλλά και μιας ακόμη 26χρονης ημεδαπής, σχηματίσθηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για τα αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης – συμμορίας και για παράβαση των Νόμων περί εξαρτησιογόνων ουσιών, περί όπλων και προσωπικών δεδομένων.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την προανάκριση, η 26χρονη γυναίκα, τουλάχιστον από τον μήνα Νοέμβριο του 2025, προμηθευόταν ναρκωτικές ουσίες από τους 29χρονο και 22χρονο, τόσο για προσωπική της χρήση όσο και για εμπορία και περαιτέρω διακίνησή τους.

Στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης που πραγματοποίησαν αστυνομικοί της προαναφερόμενης Υπηρεσίας, πρωινές ώρες χθες (05-06-2026), με τη συνδρομή συναδέλφων τους του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας, έγιναν έρευνες, παρουσία εκπροσώπου δικαστικής Αρχής, στις οικίες των δραστών σε Τούμπα, Νεοχωρούδα και Δενδροπόταμο, κατά τις οποίες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

Ποσότητα κοκαΐνης σε (2) νάιλον συσκευασίες,

1 κιλό και 834,85 γραμμάρια ακατέργαστη κάνναβη διαμοιρασμένη σε (9) νάιλον συσκευασίες

2.260 ευρώ,

(3) ζυγαριές ακριβείας,

(1) τρίφτης κάνναβης,

(2) πτυσσόμενα γκλοπ,

(1) μαχαίρι,

(2) κινητά τηλέφωνα και

(2) κάμερες ασφαλείας που ήταν εγκατεστημένες σε εξωτερικό χώρο οικίας.

Επιπρόσθετα, κατασχέθηκε Ι.Χ.Ε αυτοκίνητο, ιδιοκτησίας του 29χρονου εκ των δραστών, ως μέσο μεταφοράς ναρκωτικών ουσιών.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

ΠΗΓΗ ΦΩΤΟ- ΕΛ.ΑΣ.