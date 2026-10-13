Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Ελευσίνα και Μέγαρα την Κυριακή

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν την Κυριακή 18 Οκτωβρίου σε Ελευσίνα και Μέγαρα, λόγω της διεξαγωγής του 23ου Ημιμαραθωνίου Δρόμου «Στα Χνάρια του Παυσανία».

Από τις 08:30 έως τις 11:30 θα πραγματοποιηθούν σταδιακές και πλήρεις διακοπές της κυκλοφορίας σε τμήματα της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου και της Παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών – Κορίνθου.

Ποιοι δρόμοι θα κλείσουν στην Ελευσίνα

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα επηρεάσουν την οδό Ηρώων Πολυτεχνείου, από το ύψος του αριθμού 108, όπου βρίσκεται η ΔΕΗ Ελευσίνας, έως την Παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου, στο Μπλόκο Ελευσίνας, στον αριθμό 168.

Η διακοπή θα αφορά και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Παράλληλα, κλειστό θα είναι το τμήμα της Παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών – Κορίνθου από το Μπλόκο Ελευσίνας έως τη χιλιομετρική θέση 42,000, επίσης και στα δύο ρεύματα.

Κυκλοφοριακές διακοπές και στην Παλαιά Εθνική Οδό

Οι ρυθμίσεις θα επεκταθούν και στο τμήμα της Παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών – Κορίνθου από τη χιλιομετρική θέση 27,000 έως τη χιλιομετρική θέση 42,000.

Και σε αυτό το τμήμα θα διακοπεί η κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα.

Από που θα περνούν τα οχήματα

Κατά τη διάρκεια των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, η κυκλοφορία θα διεξάγεται μέσω της Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών – Κορίνθου και από παρακείμενες οδούς.

Οι οδηγοί καλούνται να αποφύγουν τη διέλευση από τα συγκεκριμένα σημεία από τις 08:30 έως τις 11:30, ώστε να περιοριστούν τα πρόσθετα κυκλοφοριακά προβλήματα.

Παράλληλα, θα πρέπει να ακολουθούν τα σήματα και τις υποδείξεις των τροχονόμων που θα ρυθμίζουν την κυκλοφορία.