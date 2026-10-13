Έρευνα για τον θάνατο γυναίκας 51 ετών στη Χαλκιδική
Έρευνες πραγματοποιούν οι Αρχές για τις συνθήκες θανάτου μιας 51χρονης γυναίκας στη Χαλκιδική.
Η γυναίκα, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και χωρίς τις αισθήσεις της, το απόγευμα της Δευτέρας (12/10/2026) από ιδιωτική κλινική της περιοχής, όπου υποβαλλόταν σε αιμοκάθαρση, στο Γενικό Νοσοκομείο Πολυγύρου.
Ωστόσο, η γυναίκα κατέληξε, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, να την επαναφέρουν.
Προανάκριση για το περιστατικό, διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Πολυγύρου, ενώ παράλληλα παραγγέλθηκε και ιατροδικαστική εξέταση.
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