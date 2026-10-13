Έρευνα για τον θάνατο γυναίκας 51 ετών στη Χαλκιδική

Έρευνες πραγματοποιούν οι Αρχές για τις συνθήκες θανάτου μιας 51χρονης γυναίκας στη Χαλκιδική.

Η γυναίκα, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και χωρίς τις αισθήσεις της, το απόγευμα της Δευτέρας (12/10/2026) από ιδιωτική κλινική της περιοχής, όπου υποβαλλόταν σε αιμοκάθαρση, στο Γενικό Νοσοκομείο Πολυγύρου.

Ωστόσο, η γυναίκα κατέληξε, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, να την επαναφέρουν.

Προανάκριση για το περιστατικό, διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Πολυγύρου, ενώ παράλληλα παραγγέλθηκε και ιατροδικαστική εξέταση.