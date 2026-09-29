Συνελήφθη οικιακή βοηθός- Kαταγγελία για κλοπή 50.000 ευρώ

Συνελήφθη μια οικιακή βοηθός. Προηγήθηκε καταγγελία, ότι έκλεψε 50.000 ευρώ σε μετρητά, αλλά και δυο χρυσές λίρες Αγγλίας, από το σπίτι 51χρονης γυναίκας, στην περιοχή Πανόραμα στην Θεσσαλονίκη.

Τα χρήματα και οι λίρες ήταν επιμελώς κρυμμένα στο χώρο της οικίας της 51 ετών καταγγέλλουσας.

Η ΕΛ.ΑΣ., κάνει λόγο για μια 28χρονη γυναίκα από την Γεωργία, που εργαζόταν ως οικιακή βοηθός στο συγκεκριμένο σπίτι.

Μετά από έρευνα, στο σπίτι της συλληφθείσας, παρουσία δικαστικού εκπροσώπου, δεν εντοπίστηκε κάτι.

Οι Αρχές, σχημάτισαν δικογραφία κατά της 28χρονης, και θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα.