LIVE

ΠΑΙΖΕΙ ΤΩΡΑ

Alpha News

Alpha News

18:50
ALPHA NEWS

Συνελήφθη οικιακή βοηθός- Kαταγγελία για κλοπή 50.000 ευρώ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
29/09/2026 10:13
Συνελήφθη οικιακή βοηθός- Kαταγγελία για κλοπή 50.000 ευρώ
ΦΩΤΟ- AP

Συνελήφθη μια οικιακή βοηθός. Προηγήθηκε καταγγελία, ότι έκλεψε 50.000 ευρώ σε μετρητά, αλλά και δυο χρυσές λίρες Αγγλίας, από το σπίτι 51χρονης γυναίκας, στην περιοχή Πανόραμα στην Θεσσαλονίκη.

Τα χρήματα και οι λίρες ήταν επιμελώς κρυμμένα στο χώρο της οικίας της 51 ετών καταγγέλλουσας.

Η ΕΛ.ΑΣ., κάνει λόγο για μια 28χρονη γυναίκα  από την Γεωργία, που εργαζόταν ως οικιακή βοηθός στο συγκεκριμένο σπίτι.

Μετά από έρευνα, στο σπίτι της συλληφθείσας, παρουσία δικαστικού εκπροσώπου, δεν εντοπίστηκε κάτι.

Οι Αρχές, σχημάτισαν δικογραφία κατά της 28χρονης, και θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα.

Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση

Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε επίσης