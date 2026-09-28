Θάνατος Γ. Μαζωνάκη: Παραιτήθηκαν οι συνήγοροι της κατηγορούμενης γιατρού

Σε αλλαγή της υπεράσπισής της προχώρησε η πλευρά των δύο γιατρών που κρατούνται προσωρινά για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Οι δικηγόροι Νίκος Αγαπηνός και Τέλλος Αγαπηνός ανακοίνωσαν ότι παραιτούνται από την εκπροσώπηση της κατηγορούμενης γιατρού.

Πλέον θα συνεχίσουν να εκπροσωπούν μόνο τον σύζυγό της, επίσης κατηγορούμενο γιατρό.

Η απόφαση έγινε γνωστή με γραπτή δήλωση των δύο συνηγόρων. Όπως επισημαίνουν, η αλλαγή γίνεται για «αμιγώς νομικούς» λόγους.

Στο επίκεντρο βρίσκεται, σύμφωνα με τους ίδιους, η διαφορετική πραγματολογική βάση της υπεράσπισης των δύο κατηγορουμένων.

«Ο περιορισμός αυτός είναι δικονομικά αναγκαίος», αναφέρουν χαρακτηριστικά στη δήλωσή τους.

Οι δύο δικηγόροι διευκρινίζουν ακόμη πως, εφόσον κριθεί απαραίτητο, θα εξηγήσουν αναλυτικά τους λόγους που οδήγησαν στην απόφασή τους.

Η υπόθεση αφορά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και βρίσκεται πλέον ενώπιον της Δικαιοσύνης, με τους δύο γιατρούς να παραμένουν προσωρινά κρατούμενοι.