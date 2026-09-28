Καταδίωξη στα Καλάβρυτα με εμβολισμό περιπολικού

Καταδίωξη με μεγάλη ταχύτητα σημειώθηκε μέρα μεσημέρι στην περιοχή των Καλαβρύτων, μετά από διάρρηξη σε κατοικία στην Πλατανιώτισσα.

Δύο άνδρες φέρονται να εισέβαλαν στο σπίτι, αναζητώντας χρήματα και αντικείμενα. Κατά την έξοδό τους έγιναν αντιληπτοί από τον ιδιοκτήτη.

Οι δύο άνδρες φέρονται να τον απείλησαν και στη συνέχεια έφυγαν με όχημα, αναπτύσσοντας μεγάλη ταχύτητα.

Η Αστυνομία ενημερώθηκε άμεσα. Δύο περιπολικά, με συνολικά τέσσερις αστυνομικούς, ξεκίνησαν την αναζήτησή τους από διαφορετικές κατευθύνσεις.

Το όχημα εντοπίστηκε στην περιοχή κοντά στο Δροσάτο, προς τη Γουμένισσα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι δύο ύποπτοι επιχείρησαν να ξεφύγουν εμβολίζοντας περιπολικό. Η καταδίωξη συνεχίστηκε, ενώ οι αστυνομικοί προσπάθησαν να αποκλείσουν τα πιθανά σημεία διαφυγής.

Στην επιχείρηση συνέδραμε και drone της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας από το Μάνεσι.

Άλλαξαν όχημα για να ξεφύγουν

Η καταδίωξη έφτασε έως τα Λαπατοχώρια. Εκεί οι δύο άνδρες εγκατέλειψαν το πρώτο όχημα.

Στη συνέχεια επιβιβάστηκαν σε δεύτερο αυτοκίνητο, το οποίο φέρεται να τους περίμενε στην περιοχή.

Το πρώτο όχημα εντοπίστηκε από τις Αρχές και κατασχέθηκε.

Με το δεύτερο αυτοκίνητο οι δύο άνδρες κατάφεραν να απομακρυνθούν. Οι αστυνομικοί εξετάζουν τη διαδρομή προς Καλάβρυτα και την περιοχή της Πούντας.

Παράλληλα, ερευνώνται πιθανά σημεία διαφυγής προς Τρεχλό και Λαπάτες.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι δύο εμπλεκόμενοι έχουν ταυτοποιηθεί.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ οι Αρχές εξετάζουν όλα τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί από την επιχείρηση.

Πηγή: kalavrytanews.com