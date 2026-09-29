Βεβαιώθηκαν πάνω από 1930 παραβάσεις

στην εκστρατεία «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους»

Αστυνομικοί από όλες τις Υπηρεσίες Τροχαίας, Αστυνομικών Τμημάτων και Ο.Ε.Π.Τ.Α. σε ολόκληρη τη χώρα, προχωρούν σε αυστηρούς ελέγχους σε δίκυκλα, καθώς και σε επιχειρήσεις ενοικίασης δίκυκλων, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στους επαγγελματίες διανομείς και τους εργοδότες τους.

Πιο αναλυτικά, κατά το διάστημα 21 έως Σεπτεμβρίου 2026, πραγματοποιήθηκαν 20.024 έλεγχοι, όπου βεβαιώθηκαν 1.727 παραβάσεις σε οδηγούς (από τις οποίες 40 σε εργαζόμενους σε υπηρεσίες διανομής), καθώς και 211 παραβάσεις σε επιβάτες.

Ενδεικτικά, μεταξύ των παραβάσεων, οι 1.058 αφορούσαν οδηγούς δίκυκλων (από τους οποίους 38 διανομείς), 179 επιβάτες δίκυκλων, 648 οδηγούς Ε.Π.Η.Ο., καθώς και 21 οδηγούς οχημάτων ATV.

Πιο αναλυτικά, ανά περιφέρεια, βεβαιώθηκαν οι παρακάτω παραβάσεις:

-602 στην Αττική,

-354στο Νότιο Αιγαίο,

-243 στα Ιόνια Νησιά,

-200 στην Δυτική Ελλάδα,

-178 στην Κρήτη,

-88 στη Θεσσαλονίκη,

-77 στη Θεσσαλία,

-43 στην Πελοπόννησο,

-36 στην Ήπειρο,

-34 στο Βόρειο Αιγαίο,

-31 στην Κεντρική Μακεδονία,

-29 στη Στερεά Ελλάδα,

-20 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και

-3 στη Δυτική Μακεδονία.

Σύμφωνα με το νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 5209/2025), η αυστηροποίηση των ποινών, ως εξής:

– 350 ευρώ πρόστιμο και αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης για -30- ημέρες για τον οδηγό δικύκλων (Οι ίδιες κυρώσεις ισχύουν και για τον οδηγό που δεν μεριμνά για την ασφάλεια του επιβάτη).

– 350 ευρώ πρόστιμο για τον επιβάτη δικύκλων.

– 30 ευρώ πρόστιμο για τον οδηγό Ε.Π.Η.Ο.

Υπενθυμίζεται ότι, στις περιπτώσεις υποτροπής, οι ποινές αυξάνονται σημαντικά.