Συνελήφθη η μητέρα του 3χρονου κοριτσιού που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ με σοβαρά τραύματα
Για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο
Η μητέρα του 3χρονου κοριτσιού που νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του ΠΑΓΝΗ με σοβαρά τραύματα και αιμάτωμα στο κεφάλι, συνελήφθη από τις αστυνομικές αρχές για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
