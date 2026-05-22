Ηράκλειο: Στον εισαγγελέα οι 16 από τους 77 κατηγορούμενους για συμμετοχή σε κύκλωμα ναρκωτικών

Στον εισαγγελέα Ηρακλείου, με βαριές κατηγορίες, οδηγούνται σήμερα οι 16 συλληφθέντες για συμμετοχή στη «συμμορία της Κρήτης», που εξαρθρώθηκε χτες, έπειτα από ευρείας κλίμακας συντονισμένη επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, σε περιοχές των Δήμων Ηρακλείου, Μαλεβιζίου, Χερσονήσου, Μυλοποτάμου και Αγίου Νικολάου.

Όπως ανακοινώθηκε από την αστυνομία, πρόκειται για δύο εγκληματικές ομάδες που δραστηριοποιούνταν κυρίως στην διακίνηση ναρκωτικών (κοκαΐνης και κάνναβης) και στις οποίες εμπλέκονται κατά κύριο λόγο τρεις οικογένειες, με συνδετικό κρίκο έναν 21χρονο, ο οποίος φέρεται ότι ήταν ο βασικός προμηθευτής ναρκωτικών της μιας εγκληματικής ομάδας, αλλά με ενεργό ρόλο και στη δεύτερη.

Η δράση των δύο ομάδων εντοπίζεται από τις αρχές του χρόνου, με κύριο πεδίο διακίνησης ναρκωτικών περιοχές των Δήμων Ηρακλείου και Μαλεβιζίου.

Παράλληλα με την έρευνα για τα ναρκωτικά, εξιχνιάστηκε υπόθεση απάτης σχετικά με επιχορηγήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ.

Συνολικά στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται 77 άτομα, εκ των οποίων οι 16 συνελήφθησαν και κατηγορούνται για κατά περίπτωση εγκληματική οργάνωση, παράβαση των νομοθεσιών για τα ναρκωτικά, τα όπλα, περί αρχαιοτήτων καθώς και απάτη σχετικά με επιχορηγήσεις.

Στην επιχείρηση για τον τερματισμό της δράσης τους, που πραγματοποιήθηκε χθες, Πέμπτη, 21 Μαΐου 2026, ύστερα από πολύμηνη μεθοδική έρευνα της Δίωξης Ναρκωτικών, εκτός από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου συμμετείχαν και δεκάδες αστυνομικοί της Ο.Π.Κ.Ε., Τ.Ε.Κ.Α.Μ. Κρήτης, Τμημάτων Αστυνομικών Επιχειρήσεων Κρήτης, της Υ.Δ.Ε.Ε. Ρεθύμνου, καθώς και διμοιριών υποστήριξης των Διευθύνσεων Αστυνομίας Ηρακλείου και Ρεθύμνου.

Από την έρευνα της Δίωξης Ναρκωτικών Ηρακλείου προέκυψε ότι, ως προς την πρώτη εγκληματική ομάδα, τα βασικά μέλη της, χρησιμοποιούσαν κατά περίπτωση τις οικίες τους ως «καβάτζες», καθώς και τους γύρω υπαίθριους χώρους, στους οποίους αποθήκευσαν τις ποσότητες ναρκωτικών ουσιών που παραλάμβαναν από τον 21χρονο, κοινό μέλος των δύο ομάδων.

Ακολούθως, για να πετύχουν τον σκοπό τους, χρησιμοποιούσαν εκ περιτροπής ιδιόκτητα οχήματα καθώς και κοινό επιχειρησιακό κινητό τηλέφωνο.

Από την έρευνα προέκυψε η εμπλοκή των μελών σε τουλάχιστον 108 αγοραπωλησίες ποσοτήτων κοκαΐνης και κάνναβης σε διαφορετικά άτομα, εκ των οποίων οι 33 έχουν ταυτοποιηθεί και περιλαμβάνονται στη δικογραφία.

Αναφορικά με τη δεύτερη εγκληματική ομάδα, διαπιστώθηκε ότι το κοινό μέλος αποτελούσε τον βασικό προμηθευτή ναρκωτικών ουσιών στα άλλα δύο μέλη της ομάδας, ενώ παράλληλα ήταν επιφορτισμένος με την καθοδήγησή τους, για την διακίνηση ναρκωτικών ουσιών (κυρίως κοκαΐνης) στους τελικούς χρήστες.

Από την έρευνα προέκυψε η εμπλοκή τους σε τουλάχιστον 30 αγοροπωλησίες ποσοτήτων σε διαφορετικά άτομα εκ των οποίων και οι 30 έχουν ταυτοποιηθεί.

Σημειώνεται ότι, δύο συγγενικά πρόσωπα του κοινού μέλους των εγκληματικών οργανώσεων, τα οποία περιλαμβάνονται στη δικογραφία, τον βοηθούσαν στην απόκρυψη ποσοτήτων κοκαΐνης, χρηματικών ποσών, καθώς και ειδών συσκευασίας και επιμερισμού.

Εκτιμάται ότι το προσδοκώμενο οικονομικό όφελος από τη διακίνηση των ναρκωτικών ουσιών υπερβαίνει τις 85.000 ευρώ.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της έρευνας για τη διακρίβωση της παράνομης δραστηριότητας των ανωτέρω, εξιχνιάστηκε υπόθεση απάτης σχετικά με επιχορηγήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ, κατά την οποία δύο από τους κατηγορούμενους, με τη συνδρομή ακόμη 8 κατηγορούμενων, φέρεται να δήλωναν ψευδώς αριθμό αιγοπροβάτων προκειμένου να λάβουν και να διατηρήσουν κρατικές επιχορηγήσεις για κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις.

Ειδικότερα, όπως διακριβώθηκε, οι εμπλεκόμενοι επιχείρησαν να παρουσιάσουν ως πραγματικό ζωικό κεφάλαιο αριθμό προβάτων που δεν κατείχαν, οργανώνοντας μεταφορά ζώων από άλλους κτηνοτρόφους σε ποιμνιοστάσια, καθώς και τοποθέτηση ενωτίων («καρτελάκια») στα ζώα, με κωδικούς συγκεκριμένης εκμετάλλευσης, ενόψει επικείμενου ελέγχου από αρμόδιους ελεγκτές.

Συνολικά, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης πραγματοποιήθηκαν 26 έρευνες σε οικίες, ποιμνιοστάσια, αποθηκευτικούς χώρους και οχήματα, κατά τις οποίες βρέθηκαν – μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:

* 5.203,8 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,

* 112,77 γραμμάρια κοκαΐνης,

* 33.715 ευρώ,

* 9 πολεμικά τυφέκια, όπλα διαφόρων διαμετρημάτων και καραμπίνα,

* 128 φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων,

* 3 σπαθιά τύπου σαμουράι και 2 μαχαίρια,

* 6 ζυγαριές,

* 6 κροτίδες και γκλοπ,

* 2 ασύρματοι επικοινωνίας και 13 κινητά τηλέφωνα,

* 12 αυτοκίνητα, καθώς και μία δίκυκλη μοτοσυκλέτα.

Επιπλέον, κατασχέθηκαν πήλινα αντικείμενα και τμήματα αγγείων, τα οποία θα αποσταλούν στην αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων προκειμένου να εξεταστεί εάν εμπίπτουν στη νομοθεσία περί προστασίας αρχαιοτήτων και πολιτιστικής κληρονομιάς.

Οι κατασχεθείσες ποσότητες ναρκωτικών ουσιών, τα κατασχεθέντα όπλα και λοιπά αντικείμενα θα αποσταλούν στις αρμόδιες Υπηρεσίες για τις σχετικές εργαστηριακές εξετάσεις.

ΠΗΓΗ- ΑΠΕ