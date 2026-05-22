Ηράκλειο: Στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ, κοριτσάκι τριών ετών με αιμάτωμα στο κεφάλι, μώλωπες και εκχυμώσεις
Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του ΠΑΓΝΗ νοσηλεύεται από τα μεσάνυχτα, τριών ετών κοριτσάκι από τα Χανιά, που κατέστη αναγκαίο να μεταφερθεί λόγω της σοβαρής κατάστασής του.
Σύμφωνα με τον διοικητή του νοσοκομείου Γιώργο Χαλκιαδάκη, το παιδί φέρει υποσκληρίδιο αιμάτωμα στον εγκέφαλο και παλιό κάταγμα, όπως επίσης μώλωπες και εκχυμώσεις.
«Η κατάστασή του φαίνεται ότι έχει σταθεροποιηθεί, αλλά εξακολουθεί να είναι κρίσιμη», τόνισε ο κ. Χαλκιαδάκης. Πάντως το τριών ετών κοριτσάκι, φέρεται να μεταφέρθηκε χθες το απόγευμα στο Νοσοκομείο Χανίων, ενώ ήδη έχουν ενημερωθεί αστυνομικές και εισαγγελικές αρχές.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
