Η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου μελετά την αναίρεση της αποφυλάκισης του Αλ. Γιωτόπουλου

Από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνο Τζαβέλλα, δόθηκε παραγγελία, να μελετηθεί το ενδεχόμενο να ασκηθεί αναίρεση στο βούλευμα του δικαστικού συμβουλίου του Εφετείου Πειραιά, για την αποφυλάκιση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου που είχε καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια για την δράση της τρομοκρατικής οργάνωσης «17Νοέμβρη».

Αντίγραφο του βουλεύματος αναμένει ο κύριος Τζαβέλλας και ήδη έχει αναθέσει να το μελετήσει, ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Σοφοκλής Λογοθέτης.

Πάντως, σύμφωνα με την ποινική νομοθεσία, οι πολυισοβίτες αποφυλακίζονται έπειτα από 25 χρόνια πραγματικής έκτισης της ποινής τους. Δηλαδή, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, κανονικά θα αποφυλακιζόταν περίπου σε ένα χρόνο.

Ο 82χρονος Αλέξανδρος Γιωτόπουλος αποφυλακίστηκε έπειτα από 24 χρόνια κράτησης και ήταν η πέμπτη κατά σειρά προσπάθειά του, ενώ είχε προηγηθεί αρνητική πρόταση του εισαγγελέα Πρωτοδικών, του δικαστικού συμβουλίου του πρώτου βαθμού και αρνητική πρόταση του εισαγγελέα που εισηγήθηκε στο δικαστικό συμβούλιο του Εφετείου.

