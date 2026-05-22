LIVE

ΠΑΙΖΕΙ ΤΩΡΑ

Super Κατερίνα

Super Κατερίνα

10:00
ALPHA NEWS

Κλείνουν οι σταθμοί Θησείο και Φάληρο για το επιβατικό κοινό με εντολή ΕΛΑΣ

Θα λειτουργούν αποκλειστικά για την μετακίνηση φιλάθλων στον σταθμό «Ειρήνη»
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
22/05/2026 10:36
Κλείνουν οι σταθμοί Θησείο και Φάληρο για το επιβατικό κοινό με εντολή ΕΛΑΣ
INTIME

Με εντολή της ΕΛ.ΑΣ. και στο πλαίσιο των μέτρων που λαμβάνονται για τη διεξαγωγή του EuroLeague Final Four, σήμερα, Παρασκευή, 22 Μαΐου, ο σταθμός Θησείο από τις 13:00 και ο σταθμός Φάληρο από τις 14:00 θα λειτουργούν αποκλειστικά και μόνο για τη μετακίνηση φιλάθλων προς τον σταθμό Ειρήνη με ειδικά δρομολόγια συρμών, που δεν θα πραγματοποιούν στάση στους ενδιάμεσους σταθμούς.

Οι υπόλοιποι συρμοί της Γραμμής 1 του Μετρό (ΗΣΑΠ) θα διέρχονται κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα από τους σταθμούς Θησείο και Φάληρο χωρίς να πραγματοποιούν στάση για το επιβατικό κοινό. Οι σταθμοί θα ανοίξουν και πάλι για το επιβατικό κοινό μετά την ολοκλήρωση της μεταφοράς των φιλάθλων.

 

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση

Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε επίσης