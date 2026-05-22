Δολοφονία 54χρονου στα Κύμινα– Δικογραφία για ναρκωτικά σε έναν από τους δύο κατηγορούμενους

Δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών σχηματίστηκε από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος σε βάρος ενός εκ των δύο κατηγορουμένων για την υπόθεση δολοφονίας 54χρονου στα Κύμινα Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών, διαπιστώθηκε ότι ο κατηγορούμενος εμπλεκόταν σε αποθήκευση και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στην περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Χθες το πρωί πραγματοποιήθηκε αστυνομική επιχείρηση σε σπίτι όπου διέμενε, καθώς και σε περιστερώνα στον εξωτερικό χώρο, όπου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 70 γραμμάρια ηρωίνης σε ειδικά διαμορφωμένη κρύπτη, όπως επίσης 2,3 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης και 166 ναρκωτικά χάπια.

Ο κατηγορούμενος είναι ήδη προσωρινά κρατούμενος για την υπόθεση της ανθρωποκτονίας και, σύμφωνα με τις Αρχές, έχει απασχολήσει και στο παρελθόν για παρόμοια αδικήματα.

Οι κατασχεθείσες ουσίες θα σταλούν για εργαστηριακή εξέταση, ενώ η δικογραφία θα υποβληθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

