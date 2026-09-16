Συνελήφθη ενώ πετούσε μπάζα σε οικόπεδο

Στη σύλληψη ενός 20χρονου προχώρησαν το μεσημέρι της Δευτέρας, αστυνομικοί της Ομάδας Αποτροπής Απόρριψης Αποβλήτων της Γ.Α.Δ.Α. στον Ασπρόπυργο. Ο νεαρός εντοπίστηκε να απορρίπτει μεγάλο όγκο στερεών αποβλήτων, συγκεκριμένα μπάζα, σε οικόπεδο της περιοχής.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Αστυνομικό Τμήμα Ασπροπύργου για παράβαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Εντοπίστηκε με φορτηγό

Οι αστυνομικοί της Ομάδας Αποτροπής Απόρριψης Αποβλήτων πραγματοποιούσαν έλεγχο για την παράνομη διαχείριση και την ανεξέλεγκτη διάθεση αποβλήτων. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, εντόπισαν τον 20χρονο να κινείται με φορτηγό μέσα σε οικόπεδο στον Ασπρόπυργο. Εκεί, σύμφωνα με την Αστυνομία, απέρριψε μεγάλο όγκο στερεών αποβλήτων, με τους αστυνομικούς να παρεμβαίνουν άμεσα.

Οι έλεγχοι της Ομάδας Αποτροπής Απόρριψης Αποβλήτων της Γ.Α.Δ.Α. θα συνεχιστούν, με στόχο τη διαπίστωση παραβάσεων της περιβαλλοντικής νομοθεσίας που προκαλούν ρύπανση και υποβάθμιση του περιβάλλοντος.