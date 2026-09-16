Οδηγούσε κλεμμένο αυτοκίνητο με πλαστές πινακίδες

Οι αστυνομικοί, εντόπισαν χθες (15/9/26), έναν 33χρονο, να οδηγεί κλεμμένο αυτοκίνητο και με πλαστές πινακίδες, στον αυτοκινητόδρομο της ΠΑΘΕ, στο ύψος των Ν. Μαλγάρων με κατεύθυνση την Θεσσαλονίκη.

Ο οδηγός από την Μολδαβία, που δεν σταμάτησε σε σήμα των αστυνομικών για έλεγχο, ανέπτυξε ταχύτητα, κάνοντας επικίνδυνους ελιγμούς, και παραβιάζοντας κόκκινα φανάρια, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Ελληνική Αστυνομία.

Οι αστυνομικοί, μετά από καταδίωξη, κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν και να τον συλλάβουν.

Μετά από έρευνα, διαπιστώθηκε, ότι το αυτοκίνητο, είχε κλαπεί από περιοχή της Αττικής.