Αυλώνας: Κοκαΐνη, κάνναβη και κινητά στα κελιά

Έξι άτομα συνελήφθησαν μετά την αστυνομική επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στο Ειδικό Σωφρονιστικό Κατάστημα Νέων Αυλώνα. Η επιχείρηση έγινε το απόγευμα της Δευτέρας. Συνολικά συνελήφθησαν πέντε έγκλειστοι και ένας σωφρονιστικός υπάλληλος.

Τι βρέθηκε στα κελιά

Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, με τη συνδρομή της ΕΚΑΜ και παρουσία εισαγγελικού λειτουργού, έκαναν έρευνα σε τρία κελιά. Κατά την έρευνα εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 1,3 γραμμάρια κοκαΐνης, 2,5 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης σε μορφή «σοκολάτας» και 2,1 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης. Παράλληλα, βρέθηκαν τέσσερις συσκευές κινητής τηλεφωνίας.

Σύμφωνα με την προανάκριση, οι πέντε κρατούμενοι διακινούσαν από κοινού ποσότητες ναρκωτικών σε άλλους κρατούμενους.

Συνελήφθη και σωφρονιστικός υπάλληλος

Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης εντοπίστηκε έξω από το Κατάστημα και ένας σωφρονιστικός υπάλληλος. Στην κατοχή του βρέθηκε ένα αυτοσχέδιο τσιγάρο που περιείχε ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού μικτού βάρους 0,5 γραμμαρίων. Το τσιγάρο κατασχέθηκε και ο υπάλληλος συνελήφθη.

Μετά την ενημέρωση του αρμόδιου εισαγγελέα, ο σωφρονιστικός υπάλληλος αφέθηκε ελεύθερος. Η σχετική δικογραφία θα υποβληθεί αρμοδίως.

Στον εισαγγελέα οι συλληφθέντες

Οι πέντε κρατούμενοι, οι οποίοι είχαν απασχολήσει στο παρελθόν για παρόμοια και άλλα αδικήματα, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.