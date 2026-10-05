Συνελήφθη διακινητής μεταναστών στον Έβρο

Στη σύλληψη ενός αλλοδαπού διακινητή προχώρησαν το βράδυ της 3ης Οκτωβρίου 2026 αστυνομικοί στον Έβρο. Ο άνδρας εντοπίστηκε σε επαρχιακή οδό να οδηγεί Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα στο εσωτερικό της χώρας πέντε μη νόμιμους μετανάστες.

Εντοπίστηκε σε επαρχιακή οδό

Η σύλληψη έγινε από αστυνομικούς του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Φερών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν το όχημα που οδηγούσε ο αλλοδαπός και διαπίστωσαν ότι μετέφερε πέντε μη νόμιμους μετανάστες με προορισμό το εσωτερικό της χώρας.

Κατασχέθηκαν το αυτοκίνητο και δύο κινητά

Μετά τη σύλληψη κατασχέθηκαν το Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά, καθώς και δύο κινητά τηλέφωνα.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αλεξανδρούπολης.

Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Φερών.