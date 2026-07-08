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Συνελήφθη 66χρονος για τη φωτιά στη Θέρμη

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
08/07/2026 12:48
Συνελήφθη 66χρονος για τη φωτιά στη Θέρμη
INTIME

Στη σύλληψη ενός 66χρονου προχώρησαν οι αρχές, ο οποίος φέρεται να προκάλεσε την φωτιά στη Θέρμη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας προκάλεσε την πυρκαγιά καθώς χρησιμοποιούσε καταστροφέα για καθαρισμό οικοπέδου.Το μηχάνημα πέταξε σπινθήρες με αποτέλεσμα την εκδήλωση της πυρκαγιάς χτες νωρίς το μεσημέρι.

Η φωτιά κατέκαψε ξερά χόρτα σε έκταση περίπου 800 τ.μ. στη περιοχή Τριάδι του δήμου Θέρμης.

Ο 66χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφώρου και ενημερώθηκε η αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

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