Συνελήφθη 66χρονος για τη φωτιά στη Θέρμη

Στη σύλληψη ενός 66χρονου προχώρησαν οι αρχές, ο οποίος φέρεται να προκάλεσε την φωτιά στη Θέρμη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας προκάλεσε την πυρκαγιά καθώς χρησιμοποιούσε καταστροφέα για καθαρισμό οικοπέδου.Το μηχάνημα πέταξε σπινθήρες με αποτέλεσμα την εκδήλωση της πυρκαγιάς χτες νωρίς το μεσημέρι.

Η φωτιά κατέκαψε ξερά χόρτα σε έκταση περίπου 800 τ.μ. στη περιοχή Τριάδι του δήμου Θέρμης.

Ο 66χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφώρου και ενημερώθηκε η αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.