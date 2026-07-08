Κρήτη: Αγνοείται υποβρύχιος ψαράς

Συναγερμός έχει σημάνει στις λιμενικές αρχές Σφακίων, καθώς αγνοείται ένας 65χρονος υποβρύχιος αλιέας στο Φραγκοκάστελλο Σφακίων .

Σύμφωνα με πληροφορίες του Λιμενικού ο άνδρας είχε πάει για ψάρεμα χτες το μεσημέρι στην περιοχή και έκτοτε έχουν χαθεί τα ίχνη του.

Στην έρευνα, υπό το συντονισμό του Ενιαίου Κνετρου Έρευνας και Διάσωσης, συμμετέχουν δυο περιπολικά σκάφη, ένα ενάεριο μέσο δύναμης FRONTEX (DRONE) και ένα αλιευτικό σκάφος. Από ξηράς επιχειρούν περιπολικά οχήματα.

Την προανάκριση για το συμβάν διενεργεί ο Λιμενικός σταθμός της Χώρας Σφακίων.