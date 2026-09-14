Συνελήφθη 48χρονος για οδήγηση υπό την επήρεια μέθης

Στη σύλληψη ενός 48χρονου αλλοδαπού προχώρησαν το απόγευμα του Σαββάτου 12 Σεπτεμβρίου 2026 αστυνομικοί στο Καταστάρι Ζακύνθου. Ο άνδρας οδηγούσε αυτοκίνητο Ι.Χ. υπό την επήρεια μέθης.

Οδηγούσε μεθυσμένος χωρίς δίπλωμα

Ο 48χρονος εντοπίστηκε από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Αλυκών. Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι βρισκόταν υπό την επήρεια μέθης την ώρα που οδηγούσε το αυτοκίνητό του.

Παράλληλα, όπως διαπιστώθηκε από τον έλεγχο, ο οδηγός στερούνταν άδειας ικανότητας οδήγησης. Για τις δύο παραβάσεις συνελήφθη από τους αστυνομικούς.

Στον Εισαγγελέα ο συλληφθείς

Μετά τη σύλληψή του, ο 48χρονος οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ζακύνθου.