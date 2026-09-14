Κρήτη: 5 συλλήψεις για παραβάσεις μέτρων για προστασία ανηλίκων

Σε πέντε συλλήψεις για παραβάσεις μέτρων προστασίας ανηλίκων, και την παραμέληση προστασίας ανηλίκων, προχώρησαν οι Αρχές, σε Χανιά και Ρέθυμνο.

Επίσης, συνελήφθησαν και δυο ανήλικοι για πλαστογραφία πιστοποιητικών.

Πιο αναλυτικά, την Κυριακή 13/9/2026, συνελήφθησαν δυο άνδρες και τρεις γυναίκες, σε Χανιά και Ρέθυμνο, σε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις.

Συνελήφθη στα Χανιά ένας 26χρονος υπεύθυνος καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, για προσφορά αλκοόλ σε ανήλικο ημεδαπό, ο οποίος επέδειξε παραποιημένο έγγραφο ταυτοποίησης, όπου αναγραφόταν ψευδής ηλικία, προκειμένου να εμφανίζεται ως ενήλικος.

Για το συγκεκριμένο θέμα, συνελήφθη και η μητέρα του ανήλικου, για παραμέληση της εποπτείας του.

Εν τω μεταξύ, στα Χανιά, στα χέρια των Αρχών, έπεσε μια 39χρονη, η οποία κατηγορείται για έκθεση ανηλίκου και παραμέληση της εποπτείας του, αφού εντοπίστηκε από αστυνομικούς, να βρίσκεται σε κατάσταση μέθης, όπου υποβλήθηκε σε αλκοτέστ.

Σε άλλη περίπτωση στο Ρέθυμνο, συνελήφθη ένας 28χρονος υπεύθυνος κέντρου διασκέδασης, επειδή επέτρεψε την είσοδο στο κατάστημα σε ανήλικο, ο οποίος επέδειξε αστυνομική ταυτότητα άλλου ενήλικου ατόμου.

Επίσης συνελήφθη, κατηγορούμενη για παραμέληση της εποπτείας του, και η μητέρα του ανήλικου.