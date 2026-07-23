Συνελήφθη 28χρονος Αιγύπτιος για τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου 

Στη σύλληψη ενός 28χρονου Αιγύπτιου για τη δολοφονία του 73χρονου δικηγόρου Σταύρου Γεωργίου, προχώρησαν το βράδυ της Τετάρτης 22 Ιουλίου οι αστυνομικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, οι ερευνητές έφτασαν στα ίχνη του από την ανάλυση υλικού από κάμερες ασφαλείας της περιοχής. Η παρουσία του στο γραφείο, όπου διαπράχθηκε το έγκλημα επιβεβαιώθηκε, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, και από τα ευρήματα των εγκληματολογικών εργαστηρίων, μέσω αποτυπωμάτων. Ο 28χρονος εντοπίστηκε στην οδό Αχαρνών και συνελήφθη.

Κατά τις ίδιες πηγές, ο 73χρονος είχε γνωρίσει τον 28χρονο μέσω κοινών γνωστών. Το βράδυ της Δευτέρας 20 Ιουλίου οι δύο άνδρες βγήκαν για ποτό και στη συνέχεια ο δικηγόρος προσφέρθηκε να τον μεταφέρει με το αυτοκίνητό του.

Λίγο αργότερα, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, σταμάτησαν στο γραφείο του θύματος, στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου. Εκεί φέρεται να ξέσπασε έντονος διαπληκτισμός, ο οποίος εξελίχθηκε σε άγρια συμπλοκή. Οι Αρχές εκτιμούν ότι ο 28χρονος ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου τον 73χρονο, ενώ τα ακριβή αίτια της συμπλοκής παραμένουν υπό διερεύνηση.

Ο συλληφθείς είναι, σύμφωνα με τις αστυνομικές πηγές, σεσημασμένος. Είχε απασχολήσει στο παρελθόν για παράνομη είσοδο στη χώρα, ενώ το 2024 είχε κατηγορηθεί για ασέλγεια σε βάρος ανήλικης. Για την υπόθεση αυτή είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης το 2026.

Τον 73χρονο δικηγόρο βρήκαν νεκρό μέσα στο γραφείο του το βράδυ της Τρίτης 21 Ιουλίου οι ανήλικες κόρες του, οι οποίες τον αναζητούσαν επί ώρες χωρίς να μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί του.

Η προανάκριση για την υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη.