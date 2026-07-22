Δολοφονία Γεωργίου: Στο «μικροσκόπιο» κινητό και κάμερες ασφαλείας

Ανθρωποκυνηγητό έχει εξαπολύσει η αστυνομία για τον εντοπισμό του δράστη της δολοφονίας του γνωστού ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου μέσα στο γραφείο του . Εντοπίστηκε νεκρός από τις δυο ανήλικες κόρες του, φέροντας θανατηφόρα χτυπήματα, χωρίς όμως να υπάρχουν ίχνη παραβίασης στον χώρο. Τα πρώτα στοιχεία οδηγούν σε άγριο ξυλοδαρμό του.

Μας ενημερώνει ο Άλκης Παππάς.