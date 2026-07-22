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Δολοφονία Γεωργίου: Στο «μικροσκόπιο» κινητό και κάμερες ασφαλείας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
22/07/2026 20:28

Ανθρωποκυνηγητό  έχει εξαπολύσει η αστυνομία για τον εντοπισμό του δράστη της δολοφονίας του γνωστού ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου μέσα στο γραφείο του . Εντοπίστηκε νεκρός από τις δυο ανήλικες κόρες του, φέροντας θανατηφόρα χτυπήματα, χωρίς όμως να υπάρχουν ίχνη παραβίασης στον χώρο. Τα πρώτα στοιχεία οδηγούν σε άγριο ξυλοδαρμό του.

Μας ενημερώνει ο Άλκης Παππάς.

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