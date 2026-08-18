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Συνελήφθη 26χρονος- Οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
18/08/2026 13:42
Συνελήφθη 26χρονος- Οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ
PHOTO- INTIME

Συνελήφθη χθες (17/8/2026) σε περιοχή της Καστοριάς, ένας 26χρονος αλλοδαπός, ο οποίος οδηγούσε το όχημά του υπό την επήρεια αλκοόλ, που ξεπερνούσε το επιτρεπόμενο όριο.

Του επιβλήθηκαν τα διοικητικά πρόστιμα, όπως προβλέπονται από το νόμο, ενώ, το όχημά του, ακινητοποιήθηκε.

Επίσης, του αφαιρέθηκαν δίπλωμα και άδεια οδήγησης για 180 ημέρες.

Σε βάρος του 26χρονου, σχηματίστηκε δικογραφία, οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Καστοριάς, ενώ προανάκριση  ενήργησε το Τμήμα Τροχαίας Καστοριάς.

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