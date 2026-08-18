LIVE

ΠΑΙΖΕΙ ΤΩΡΑ

Alpha News

Alpha News

18:50
ALPHA NEWS

Παραδοσιακά… το λαυράκι πετάλι

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
18/08/2026 13:32

Παραδοσιακός τρόπος παραγωγής που κάνουν οι ψαράδες στο Αιτωλικό, το Λαβράκι Πετάλι. Μια τεχνική αιώνων που ακολουθείται απο γενιά σε γενιά, ο Λάμπρος Χαρέλος…ακολουθεί με θρησκευτική ευλάβεια.

Το έκαναν οι ψαράδες στις πελάδες , τα ξύλινα σπιτάκια μέσα στην λιμνοθάλασσα που ζούσαν και ψάρευαν για να βγάλουν το φημισμένο σε ολόκληρο τον κόσμο αυγοτάραχο .

Πηγή βίντεο: Facebook Lampros Charelos

Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση

Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε επίσης