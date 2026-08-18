Παραδοσιακά… το λαυράκι πετάλι

Παραδοσιακός τρόπος παραγωγής που κάνουν οι ψαράδες στο Αιτωλικό, το Λαβράκι Πετάλι. Μια τεχνική αιώνων που ακολουθείται απο γενιά σε γενιά, ο Λάμπρος Χαρέλος…ακολουθεί με θρησκευτική ευλάβεια.

Το έκαναν οι ψαράδες στις πελάδες , τα ξύλινα σπιτάκια μέσα στην λιμνοθάλασσα που ζούσαν και ψάρευαν για να βγάλουν το φημισμένο σε ολόκληρο τον κόσμο αυγοτάραχο .

Πηγή βίντεο: Facebook Lampros Charelos