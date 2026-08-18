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Φωτιά στο Κόμιτο Καρύστου – Σηκώθηκαν 5 εναέρια

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
18/08/2026 13:42
Φωτιά στο Κόμιτο Καρύστου – Σηκώθηκαν 5 εναέρια
PHOTO- INTIME

Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει αυτή την ώρα, σε δασική έκταση στο Κόμιτο Καρύστου.

Το Kέντρο Eπιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 13:00.

Στο σημείο έχουν σπεύσει επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Επιχειρούν 29 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρο της 20ης ΕΜΟΔΕ και 10 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση έχουν κινητοποιηθεί 4 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Στο έργο της πυροσβεστικής συνδράμουν εθελοντές και υδροφόρες του δήμου 

Υπενθυμίζεται πως η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε κατάσταση υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς κατηγορίας 3. 

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού βρίσκεται στο σημείο προκειμένου να διερυνηθούν τα αίτια της πυρκαγιάς.

 

 

 

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