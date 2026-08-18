Φωτιά στο Κόμιτο Καρύστου – Σηκώθηκαν 5 εναέρια

Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει αυτή την ώρα, σε δασική έκταση στο Κόμιτο Καρύστου.

Το Kέντρο Eπιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 13:00.

Στο σημείο έχουν σπεύσει επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Επιχειρούν 29 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρο της 20ης ΕΜΟΔΕ και 10 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση έχουν κινητοποιηθεί 4 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Στο έργο της πυροσβεστικής συνδράμουν εθελοντές και υδροφόρες του δήμου

Υπενθυμίζεται πως η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε κατάσταση υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς κατηγορίας 3.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού βρίσκεται στο σημείο προκειμένου να διερυνηθούν τα αίτια της πυρκαγιάς.