Φωτιά στο Κόμιτο Καρύστου – Σηκώθηκαν 5 εναέρια
Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει αυτή την ώρα, σε δασική έκταση στο Κόμιτο Καρύστου.
Το Kέντρο Eπιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 13:00.
Στο σημείο έχουν σπεύσει επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Επιχειρούν 29 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρο της 20ης ΕΜΟΔΕ και 10 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση έχουν κινητοποιηθεί 4 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Στο έργο της πυροσβεστικής συνδράμουν εθελοντές και υδροφόρες του δήμου
Υπενθυμίζεται πως η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε κατάσταση υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς κατηγορίας 3.
Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού βρίσκεται στο σημείο προκειμένου να διερυνηθούν τα αίτια της πυρκαγιάς.
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