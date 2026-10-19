Κυκλοφοριακό “έμφραγμα” στον Κηφισό

Με μεγάλες καθυστερήσεις ξεκίνησε η εβδομάδα στους δρόμους της Αττικής, με τον Κηφισό και την Αττική Οδό να αντιμετωπίζουν τα σοβαρότερα προβλήματα.

Αυξημένη κίνηση καταγράφεται επίσης στο κέντρο της Αθήνας και σε βασικές λεωφόρους, ενώ σύγκρουση φορτηγού με λεωφορείο στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ύψος του Αγίου Κοσμά, δυσχεραίνει την κυκλοφορία στο ρεύμα προς Γλυφάδα.

Προβλήματα στις κεντρικές λεωφόρους

Στη Λεωφόρο Κηφισού, τα οχήματα κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες τόσο στην άνοδο όσο και στην κάθοδο. Το πρόβλημα εκτείνεται από το ύψος του Περιστερίου έως τη Νέα Φιλαδέλφεια, με την πυκνή ροή των οχημάτων να προκαλεί σημαντικές καθυστερήσεις.

Αυξημένος είναι ο κυκλοφοριακός φόρτος και στη Λεωφόρο Αθηνών, στο τμήμα από το Χαϊδάρι έως τον Σκαραμαγκά. Δυσκολίες καταγράφονται επίσης στη Λεωφόρο Καρέα, από την Ηλιούπολη έως τη Λεωφόρο Αλίμου – Κατεχάκη.

Στο κέντρο της Αθήνας, αυξημένη κίνηση παρατηρείται στις λεωφόρους Αλεξάνδρας, Βασιλίσσης Σοφίας και Βασιλέως Κωνσταντίνου. Η κυκλοφοριακή επιβάρυνση εντείνεται όσο περνά η ώρα.

Σύγκρουση φορτηγού με λεωφορείο στη Λεωφόρο Ποσειδώνος

Προβλήματα σημειώνονται και στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ρεύμα προς Γλυφάδα, στο ύψος του Αγίου Κοσμά, στην περιοχή του Αλίμου.

Η σύγκρουση ενός Ι.Χ. φορτηγού με λεωφορείο έχει προκαλέσει δυσχέρεια στη διεξαγωγή της κυκλοφορίας, επιβαρύνοντας την κίνηση στο συγκεκριμένο σημείο.

Αττική Οδός: Καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών προς το Αεροδρόμιο

Σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφονται και στην Αττική Οδό, κυρίως στο ρεύμα προς το Αεροδρόμιο. Οι οδηγοί χρειάζεται να υπολογίζουν καθυστερήσεις που ξεπερνούν τα 30 λεπτά, από τον κόμβο Φυλής έως τον κόμβο Κηφισίας.

Στο ρεύμα προς Ελευσίνα, οι καθυστερήσεις κυμαίνονται από 10 έως 15 λεπτά, στο τμήμα από τον κόμβο Πλακεντίας έως τον κόμβο Κηφισίας.

Παράλληλα, καθυστερήσεις από 5 έως 10 λεπτά σημειώνονται και στις εξόδους της Αττικής Οδού προς Λαμία, επιβαρύνοντας περαιτέρω τις μετακινήσεις των οδηγών.