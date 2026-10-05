Συνελήφθη 18χρονος μετά από καταγγελία της συντρόφου του

Συνελήφθη στην Θεσσαλονίκη, ένας 18χρονος, ο οποίος συνελήφθη μετά από καταγγελία της συντρόφου του, για επαναλαμβανόμενα περιστατικά ενδοοικογενειακή βίας και κακοποίησης ζώου συντροφιάς.

Η νεαρή κατήγγειλε στην Αστυνομία, ότι έπεσε θύμα σωματικής βίας από τον 18χρονο σύντροφό της. Φέρεται επίσης να εκμυστηρεύτηκε, πως βίωσε άλλα δύο ανάλογα περιστατικά κατά τον τελευταίο μήνα.

Επίσης, ανέφερε, ότι κατά τη διάρκεια των επεισοδίων, ο 18χρονος, κακοποίησε τον σκύλο τους, χρησιμοποιώντας το ζώο ως μέσο εκφοβισμού, καθώς φέρεται να το κρατούσε ανάποδα απειλώντας πως θα το πνίξει.

Η Εισαγγελέας, του απήγγειλε κατηγορίες για βασανισμό ζώου συντροφιάς, κατ’ εξακολούθηση (κακούργημα), ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη και απειλή, κατ΄ εξακολούθηση, όπως επίσης για παράνομη βία (οι τρεις τελευταίες πράξεις σε βαθμό πλημμελήματος).