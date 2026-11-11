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Χανιά: Ναρκωτικά κρυμμένα σε ρούχα και σάκο για την φυλακή

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
11/11/2026 23:20
Χανιά: Ναρκωτικά κρυμμένα σε ρούχα και σάκο για την φυλακή
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - Π.Ο.Υ.Ε.Φ

Να περάσει ναρκωτικά στις φυλακές προσπάθησε ένας επισκέπτης στο κατάστημα κράτησης Χανίων σήμερα το πρωί.

Συγκεκριμένα, κατά τον έλεγχο στο θυρωρείο από στελέχη της εξωτερικής φρουράς, εντοπίστηκε ποσότητα κοκαϊνης 60 γραμμαρίων κρυμμένη στις ραφές ενός σακουβαγιάζ το οποίο μετέφερε ο επισκέπτης υπήκοος Πακιστάν. Μάλιστα κατά τον σωματικό έλεγχο σε αυτόν, βρέθηκαν επιπλέον 5,5 γραμμάρια κοκαϊνης. Η ποσότητα της ουσίας προοριζόταν για ομοεθνή του κρατούμενο.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - Π.Ο.Υ.Ε.Φ

Συνολικά βρέθηκαν 65,5 γραμμάρια κοκκαϊνης.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - Π.Ο.Υ.Ε.Φ

Το περιστατικό ανανδεικνύει πως η εξωτερική φρουρά των συστημάτων κράτησης αποτελεί σημαντικό πυλώνα ασφαλείας.

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