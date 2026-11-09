Τρίκαλα: «Άλλαξαν» το νόμισμα και της απέσπασαν 8.300 ευρώ

Μια γυναίκα έπεσε θύμα τηλεφωνικής απάτης στην περιοχή της Πύλης Τρικάλων, όταν επιτείδιοι την κάλεσαν και τη διαβεβαίωσαν το τρέχον νόμισμα πρόκειται να αλλάξει.Την έπεισαν ότι τα χρήματά της θα έχαναν την αξία τους και της απέσπασαν 8.300 ευρώ.

Σύμφωνα με τις αρχές, το περιστατικό σημειώθηκε στις 6 Νοεμβρίου, όταν άγνωστος τηλεφώνησε στη γυναίκα, προσποιούμενος συγγενικό της πρόσωπο.

Της παρουσίασε ένα ψευδές σενάριο περί επικείμενης αλλαγής νομίσματος, υποστηρίζοντας ότι τα χαρτονομίσματα που είχε στην κατοχή της θα έχαναν σύντομα την αξία τους.

Ο 22χρονος δράστης έπεισε τη γυναίκα να συγκεντρώσει το ποσό, να το βάλει μέσα σε σακούλα και να το αφήσει σε σημείο κοντά στο σπίτι της.

Στη συνέχεια, άτομο που συμμετείχε στην απάτη μετέβη στο σημείο με αυτοκίνητο, παρέλαβε τη σακούλα με τα χρήματα και έγινε καπνός.

Η υπόθεση εξιχνιάστηκε από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Πύλης, οι οποίοι σχημάτισαν δικογραφία σε βάρος του 22χρονου και άγνωστου αριθμού συνεργών του, για εγκληματική ομάδα και απάτη.

Η εμπλοκή του νεαρού άντρα επιβεβαιώθηκε, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για την ταυτοποίηση των υπόλοιπων προσώπων, που ενδέχεται να συμμετέχουν στην υπόθεση.