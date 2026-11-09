ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Πληρωμές 64,5 εκατ. ευρώ σε 59.600 δικαιούχους

Πληρωμές συνολικού ύψους 64,5 εκατ. ευρώ ξεκινούν από σήμερα, από τον e-ΕΦΚΑ και τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Τα χρήματα αφορούν 59.600 δικαιούχους και καλύπτουν εφάπαξ παροχές, επιδόματα ανεργίας, άδειες μητρότητας και προγράμματα απασχόλησης. Οι καταβολές θα πραγματοποιηθούν έως και την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, το μεγαλύτερο μέρος των πληρωμών προέρχεται από τη ΔΥΠΑ.

Οι πληρωμές από τον e-ΕΦΚΑ

Ειδικότερα, από σήμερα έως και τις 13 Νοεμβρίου, ο e-ΕΦΚΑ θα προχωρήσει στην καταβολή 20 εκατ. ευρώ για την εξόφληση εφάπαξ παροχών. Τα χρήματα θα πιστωθούν σε 900 δικαιούχους.

Ποια επιδόματα πληρώνει η ΔΥΠΑ

Από την πλευρά της, η ΔΥΠΑ προγραμματίζει πληρωμές για διαφορετικές κατηγορίες δικαιούχων. Συγκεκριμένα, 20 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 33.000 ανέργους για επιδόματα ανεργίας και λοιπές παροχές.

Επιπλέον, 3 εκατ. ευρώ θα δοθούν σε 4.200 μητέρες που λαμβάνουν επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

Σημαντικό μέρος των καταβολών αφορά και τα προγράμματα απασχόλησης. Ειδικότερα, 20 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 19.000 δικαιούχους επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης, ενώ ακόμη 1,5 εκατ. ευρώ θα δοθούν σε 2.500 δικαιούχους προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.