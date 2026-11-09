Κύθνος: Επίδομα 2.500 ευρώ τον μήνα για γιατρό

Σε αναζήτηση ειδικευμένου γιατρού βρίσκεται η Κύθνος, με στόχο την ενίσχυση των υπηρεσιών δημόσιας υγείας. Για τη θέση έχει προβλεφθεί μηνιαία οικονομική ενίσχυση ύψους 2.500 ευρώ.

Ειδικότερα, ο Δήμος Κύθνου χορηγεί μηνιαίο επίδομα 1.000 ευρώ, ενώ το Ίδρυμα Στέλιος Χατζηιωάννου προσφέρει επιπλέον 1.500 ευρώ τον μήνα.

Η απόφαση της αναπληρώτριας υπουργού Υγείας, Ειρήνης Αγαπηδάκη, που εκδόθηκε στις 5 Νοεμβρίου 2026, ενέκρινε την προκήρυξη θέσης Γενικού/Οικογενειακού Ιατρού ή Εσωτερικού Παθολόγου για το Πολυδύναμο Ιατρείο Κύθνου.

Η κίνηση αυτή έρχεται να συμπληρώσει την κάλυψη της θέσης του παιδιάτρου, αποτελώντας ένα ακόμη βήμα προς την ενίσχυση της υγειονομικής περίθαλψης των κατοίκων του νησιού.

Οι ενδιαφερόμενοι γιατροί μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους μέσω της πλατφόρμας esydoctors.moh.gov.gr, από τις 16 Νοεμβρίου 2026 στις 12:00 έως τις 30 Νοεμβρίου 2026 στις 12:00.

Πηγή φωτογραφίας: Facebook- Δήμος Κύθνου