Θεσσαλονίκη: Πρόστιμα για δοχεία με σήμανση ραδιενέργειας

Ο δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη επέβαλε διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 26.000 ευρώ σε δύο άτομα, που φέρονται να εμπλέκονται στην παράνομη εγκατάλειψη υλικών στο Φίλυρο Θεσσαλονίκης.

Η υπόθεση άρχισε στις 9 Ιουλίου, όταν βρέθηκαν περίπου 100 μεταλλικά δοχεία με σήμανση ραδιενέργειας, μαζί με άλλα εγκαταλελειμμένα υλικά.

Ο δήμος αντιμετώπισε την εγκατάλειψη των δοχείων ως σοβαρή περιβαλλοντική επιβάρυνση και ενεργοποίησε τις προβλεπόμενες διαδικασίες για τον εντοπισμό των υπευθύνων.

Η κινητοποίηση των Αρχών μετά τον εντοπισμό των δοχείων

Στο σημείο μετέβη άμεσα η αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και Ανακύκλωσης της Δημοτικής Ενότητας Χορτιάτη, Παρασκευή (Βίβιαν) Λιόλιου, ενεργώντας σε συνεργασία με τον δήμαρχο Πυλαίας-Χορτιάτη, Ιγνάτιο Καϊτεζίδη.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν η Ελληνική Αστυνομία, η Πυροσβεστική, η ΕΜΑΚ, καθώς και το εξειδικευμένο Τμήμα Περιβαλλοντικής Προστασίας της Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης. Οι αρμόδιες υπηρεσίες πραγματοποίησαν τους απαιτούμενους ελέγχους και μετρήσεις, οι οποίοι απέκλεισαν ραδιενεργή επιβάρυνση στην περιοχή.

Δύο πρόστιμα των 13.000 ευρώ και ποινική δικογραφία

Μετά την αξιολόγηση των διαθέσιμων στοιχείων, ο δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη εφάρμοσε τον Κανονισμό Καθαριότητας και επέβαλε δύο ξεχωριστά πρόστιμα, ύψους 13.000 ευρώ το καθένα.

Παράλληλα, οι δημοτικές υπηρεσίες συνέδραμαν στον εντοπισμό των δύο εμπλεκομένων. Ακολούθησαν οι συλλήψεις τους και ο σχηματισμός ποινικής δικογραφίας σε βάρος τους.

Πηγή Φωτογραφίας: ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ