Συμμορία Ρομά στο Μαρκόπουλο παριστάνει τους αστυνομικούς- Τρόμος για τους κατοίκους
Συμμορία Ρομά τεσσάρων με πέντε ατόμων παριστάνει τους αστυνομικούς, λέγοντας στους ηλικιωμένους, ότι είναι από την ασφάλεια.
Τελευταίο περιστατικό στο Μαρκόπουλο, όπου οι δράστες έφτασαν με πολυτελές αυτοκίνητο έξω από κατοικία ηλικιωμένης.
Της ζήτησαν να ανοίξει την πόρτα και να εισβάλλουν έτσι στο εσωτερικό.
Στο βίντεο ντοκουμέντο φαίνεται να κατεβαίνει στην αρχή μόνο ο ένας να χτυπάει την πόρτα και να λέει στην ηλικιωμένη να της ανοίξει.
Τα περιστατικά είναι πολλά και οι πολίτες, κυρίως ηλικιωμένοι, είναι σε επιφυλακή.
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