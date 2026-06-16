Σύλληψη 56χρονου για παραβάσεις της νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς

Από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Καταπολέμησης Διακίνησης Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, συνελήφθη το πρωί της Δευτέρας, 15 Ιουνίου 2026, στην Αθήνα, 56χρονος, ο οποίος κατηγορείται για παραβάσεις της νομοθεσίας που αφορά την προστασία των αρχαιοτήτων.

Ειδικότερα, κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριακών στοιχείων από το Υπουργείο Πολιτισμού και μετά από έλεγχο ψηφιακών δεδομένων, προέκυψε ότι ο 56χρονος εισήγαγε από το εξωτερικό και κατείχε αρχαία νομίσματα και αντικείμενα, ενώ παράλληλα επιχειρούσε τη διάθεση μέρους αυτών μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης.

Ακολούθησε έρευνα, παρουσία δικαστικού λειτουργού, στην οικία του σε περιοχή της Αττικής, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-36- νομίσματα,

-15- μεταλλικές πόρπες,

-9- δαχτυλίδια,

-8- αιχμές βελών,

πήλινη φιάλη,

πήλινη λαβή,

αντικείμενο με γυναικεία κεφαλή,

αγγείο,

περιδέραιο τοποθετημένο σε κορνίζα,

Τα κατασχεθέντα αντικείμενα εξετάσθηκαν από νομισματολόγο και αρχαιολόγο, οι οποίοι γνωμάτευσαν ότι τα -35- νομίσματα εμπίπτουν στη νομοθεσία για την προστασία αρχαιοτήτων, ενώ για τα λοιπά τέχνεργα θα ακολουθήσει περαιτέρω αξιολόγηση και τεκμηρίωση.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.