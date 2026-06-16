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Θεσσαλονίκη: Σύλληψη 63χρονου για σεξουαλική παρενόχληση 8χρονης σε πάρκο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
16/06/2026 11:46
Θεσσαλονίκη: Σύλληψη 63χρονου για σεξουαλική παρενόχληση 8χρονης σε πάρκο
PHOTO- INTIME

Έπειτα από καταγγελία για σεξουαλική παρενόχληση μιας 8χρονης σε πάρκο των Συκεών, στη Θεσσαλονίκη, συνελήφθη ένας 63χρονος, ο οποίος κατηγορείται για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Το περιστατικό το κατήγγειλαν οι γονείς του κοριτσιού. Όπως κατέθεσαν οι καταγγέλλοντες, με καταγωγή από τη Νιγηρία, ο 63χρονος θώπευσε την ανήλικη κόρη τους σε απόκρυφο σημείο του σώματός της.

Ο συλληφθείς, Έλληνας υπήκοος, θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα.

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