Θεσσαλονίκη: Σύλληψη 63χρονου για σεξουαλική παρενόχληση 8χρονης σε πάρκο

Έπειτα από καταγγελία για σεξουαλική παρενόχληση μιας 8χρονης σε πάρκο των Συκεών, στη Θεσσαλονίκη, συνελήφθη ένας 63χρονος, ο οποίος κατηγορείται για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Το περιστατικό το κατήγγειλαν οι γονείς του κοριτσιού. Όπως κατέθεσαν οι καταγγέλλοντες, με καταγωγή από τη Νιγηρία, ο 63χρονος θώπευσε την ανήλικη κόρη τους σε απόκρυφο σημείο του σώματός της.

Ο συλληφθείς, Έλληνας υπήκοος, θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα.