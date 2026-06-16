Μεθυσμένος οδηγός εγκατέλειψε τροχαίο και κρύφτηκε σε ρεματιά

Ένας 57χρονος, προκειμένου να αποφύγει έλεγχο της Τροχαίας, μετά την εμπλοκή του σε τροχαίο ατύχημα, κρύφτηκε σε ρεματιά, στην Πυλαία Θεσσαλονίκης.

Στο τροχαίο σημειώθηκαν μόνο υλικές ζημιές, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί.

Ωστόσο, οι αστυνομικοί τον εντόπισαν, εξήντα περίπου μέτρα από το σημείο του περιστατικού, όπου διαπιστώθηκε ότι βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ.

Ο άνδρας συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και οδηγείται στον αρμόδιο εισαγγελέα.