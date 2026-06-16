Λάρισα: Συνεχίζεται η δίκη για το πολύνεκρο δυστύχημα στα Τέμπη

Στο συγκρότημα Γαιόπολις στη Λάρισα συνεχίζεται σήμερα η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, με το δικαστήριο να εξετάζει τις τοποθετήσεις των συνηγόρων υπεράσπισης επί της εισαγγελικής πρότασης για τις δηλώσεις παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας.

Αφού ολοκληρωθεί το στάδιο των παραστάσεων, η διαδικασία θα περάσει στο στάδιο των αιτημάτων. Η απόφαση για τις δηλώσεις υποστήριξης ενδέχεται να ανακοινωθεί σήμερα από την πρόεδρο, ενώ αν αυτό δεν συμβεί, η ανακοίνωση αναμένεται στην αυριανή δικάσιμο.

Επόμενη δικάσιμος είναι η Τετάρτη 17 Ιουνίου.

Η δίκη συνεχίζεται.