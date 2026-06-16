Κατέρρευσε μετά από τσίμπημα σφήκας

Μια 21χρονη γυναίκα από την περιοχή της Καστέλλας στην Εύβοια έχασε τη ζωή της το μεσημέρι της Τρίτης, αφού μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της στο Κέντρο Υγείας Ψαχνών, με τις πρώτες ενδείξεις να συνδέουν το περιστατικό με τσίμπημα σφήκας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που επικαλούνται τα τοπικά μέσα, η νεαρή είχε δεχθεί νωρίτερα τσίμπημα και στη συνέχεια κατέρρευσε. Το οικογενειακό της περιβάλλον ανέφερε ότι το επεισόδιο σχετίζεται με σφήκα. Η κατάστασή της χαρακτηρίστηκε από την πρώτη στιγμή εξαιρετικά σοβαρή, καθώς παρελήφθη άσφυγμη, άπνοη και με μυδρίαση.

Οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό του Κέντρου Υγείας προχώρησαν αμέσως σε παρατεταμένες προσπάθειες καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης. Όπως αναφέρεται, η μάχη κράτησε περίπου 40 λεπτά, χωρίς όμως να υπάρξει ανταπόκριση.

Στη συνέχεια, η νεαρή μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας, όπου διαπιστώθηκε επίσημα ο θάνατός της. Η σορός της αναμένεται να εξεταστεί με νεκροψία νεκροτομή, ώστε να αποσαφηνιστούν τα ακριβή αίτια.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε ο θάνατος παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες. Οι αρμόδιες Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ενώ τα ευρήματα της νεκροψίας νεκροτομής αναμένεται να ρίξουν φως στην υπόθεση.

Το περιστατικό φέρνει ξανά στο προσκήνιο τον κίνδυνο από τα τσιμπήματα σφήκας και μέλισσας, ειδικά όταν υπάρχει σοβαρή αλλεργική αντίδραση.