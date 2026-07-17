Σήμερα το τελευταίο αντίο στη Μάρω Κοντού

Το τελευταίο αντίο θα πουν σήμερα συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι, αλλά απλός κόσμος στην αγαπημένη ηθοποιό Μάρω Κοντού, η οποία έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη 15 Ιουλίου σε ηλικία 92 ετών.

Όπως ανακοινώθηκε, η σορός της θα βρίσκεται στις 11:00 το πρωί στη Μητρόπολη Αθηνών και θα ακολουθήσει η ταφή στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.

Pαράκληση της οικογένειας είναι αντί στεφάνων, να γίνουν δωρεές στο Κέντρο Βρεφών «Μητέρα», του οποίου υπήρξε πρόεδρος η μεγάλη κυρία του θεάτρου και του ελληνικού κινηματογράφου.

Τον επικήδειο στην εξόδιο ακολουθία της εμβληματικής ηθοποιού θα εκφωνήσει ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ο οποίος ήταν και επί σειρά ετών στενός της φίλος.