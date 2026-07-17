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Ένταση σε ορκομωσία φοιτητών στο ΑΠΘ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
17/07/2026 09:43
Ένταση σε ορκομωσία φοιτητών στο ΑΠΘ
INTIME

Ένταση σημειώθηκε κατά την περίοδο ορκωμοσιών στην Αίθουσα Τελετών του ΑΠΘ όταν συγγενείς και φίλοι αποφοίτων δεν κατάφεραν να εισέλθουν στον χώρο όπυ θα γινόταν η ορκομωσία φοιτητών. Το γεγονός προκλήθηκε καθώς δεν διέθεταν τις απαραίτητες προσκλήσεις εισόδου, με αποτέλεσμα να επικρατήσει αποδιοργάνωση στις πύλες και έντονες διαμαρτυρίες.

 

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