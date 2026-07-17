Ένταση σε ορκομωσία φοιτητών στο ΑΠΘ
Ένταση σημειώθηκε κατά την περίοδο ορκωμοσιών στην Αίθουσα Τελετών του ΑΠΘ όταν συγγενείς και φίλοι αποφοίτων δεν κατάφεραν να εισέλθουν στον χώρο όπυ θα γινόταν η ορκομωσία φοιτητών. Το γεγονός προκλήθηκε καθώς δεν διέθεταν τις απαραίτητες προσκλήσεις εισόδου, με αποτέλεσμα να επικρατήσει αποδιοργάνωση στις πύλες και έντονες διαμαρτυρίες.
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