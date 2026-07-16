Το τελευταίο “αντίο” στον 20χρονο Θοδωρή στο Άργος

Σε στενό οικογενειακό κύκλο έγινε η κηδεία του 20χρονου, που έχασε τη ζωή του μετά από τους πυροβολισμούς που δέχθηκε απο αστυνομικούς στο Άργος, όπως καταγράφει στα πλάνα του ο Παναγιώτης Τασόπουλος.

Στην πόλη του Άργους ήρθαν συγγενείς του νεαρού από τη Ρωσία.

Οι δυο αστυνομικοί έχουν προφυλακιστεί.

Στο βίντεο ντοκουμέντο έχει καταγραφεί ο ήχος απο την ώρα των πυροβολισμών.