Το τελευταίο “αντίο” στον 20χρονο Θοδωρή στο Άργος
Σε στενό οικογενειακό κύκλο έγινε η κηδεία του 20χρονου, που έχασε τη ζωή του μετά από τους πυροβολισμούς που δέχθηκε απο αστυνομικούς στο Άργος, όπως καταγράφει στα πλάνα του ο Παναγιώτης Τασόπουλος.
Στην πόλη του Άργους ήρθαν συγγενείς του νεαρού από τη Ρωσία.
Οι δυο αστυνομικοί έχουν προφυλακιστεί.
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Στο βίντεο ντοκουμέντο έχει καταγραφεί ο ήχος απο την ώρα των πυροβολισμών.
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